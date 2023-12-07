Байер - единственная команда из топ-лиг без поражений в текущем сезоне

В среду, 6 декабря, "Байер" в родных стенах оказался сильнее "Падерборна" в матче 1/8 финала Кубка Германии - 3:1. Таким образом, эта победа стала для леверкузенской команды 19-й в сезоне. "Байер" ни разу не проигрывал во время текущего сезона. Все остальные команды топ-5 европейских лиг уже успели потерпеть как минимум одно поражение.

Последний раз в официальном матче "Байер" уступал в конце прошлого сезона - 27 мая. Это произошло в игре чемпионата Германии с "Бохумом" - 0:3. В течение 21 матча леверкузенцы обыгрывали такие команды, как "Тевтония Оттензен" (8:0), "Лейпциг" (3:2), "Боруссия" Менхенгладбах (3:0), "Дармштадт" (5:1), "Геккен" (4:0), "Хайденхайм" (4:1), "Майнц" (3:0), "Мольде" (2:1), "Кельн" (3:0), "Вольфсбург" (2:1), "Карабах" (5:1), "Фрайбург" (2: 1) и "Зандхаузен" (5:2), "Хоффенхайм" (3:2), "Карабах" (1:0), "Унион Берлин" (4:0), "Вердер" (3:0) и "Хеккен" (2:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с "Баварией" (2:2) и с дортмундской "Боруссией" (1:1).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Свой следующий матч "Байер" проведет в воскресенье, 10 декабря. Команда Алонсо на выезде встретится со "Штутгартом" в рамках 14-го тура Бундеслиги.