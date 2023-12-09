Бундеслига. Орлы насмерть заклевали Баварию, Унион взял 3 очка впервые с солнечного августа

Бундеслига. 14-й тур

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – Бавария 5:1

Голы: Мармуш 12, Дина-Эбимбе 31, 50, Ларссон 36, Кнауфф 60 – Киммих 44

Айнтрахт: Трапп, Бута (Баум, 89), Кох, Тута, Пачо, Дина-Эбимбе (Нкунку, 76), Гетце, Ларссон, Нганкам, Шаиби, Кнауфф (Хеуге, 82), Мармуш (Хасебе, 81)

Бавария: Нойер, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис (Геррейру, 46), Горецка, Киммих, Коман (Гнабри, 66; Мусиала, 71), Сане, Шупо-Мотинг (Мюллер, 66), Кейн

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Боруссия М 3:1

Голы: Фолланд 23, Холлербах 50, Кауфманн 75 – Плеа 77

Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Вольфсбург – Фрайбург 0:1

Гол: Грегорич 74

Бремен, Везерштадион

Вердер – Аугсбург 2:0

Голы: Штарк 39, Дукш 65

Хайденхайм, Фойт-Арена

Хайденхайм – Дармштадт 3:2

Голы: Шеппнер 42, Майнка 69, 71 – Скарке 52, Мэлоуни 60 (аг)

Полторы недели простоя дорого обошлись "Баварии", которая выдала свой худший тайм в сезоне во Франкфурте. Из-за раннего вылета из Кубка и переноса матча с "Унионом" подопечные Тухеля 10 дней не играли в футбол, и отсутствие тонуса привело к катастрофе. Из всех оборонцев "рекордмайстра" субботним днём наварил абсолютно каждый.

Двойная ошибка Мазрауи позволила "Айнтрахту" открыть счёт уже на 12-й минуте. Сначала марокканец неудачно вынес мяч и позволил Шаиби пробить в перекладину, а затем задержался и оставил Мармуша в игре. Тот забил 7-й гол в кампании. Затем Ким проиграл забег Кнауффу, после чего Дэвис позволил Эбимбе легко себя пройти и проткнуть в ближний угол Нойера, который тоже не спас.

Ещё через 5 минут Ларссон в центре поля поймал на ошибке Киммиха, после чего разогнал контратаку, которую сам и завершил. Швед вообще был едва не лучшим на поле – 19-летний хавбек не только держал опорную зону вместе с хрупким Гётце, но и создавал угрозу впереди. Напоследок ошибся и Упамекано, подарив мяч Эбимбе в центре поля (сам Эрик и завершил атаку). Привёз и появившийся на второй тайм Лаймер

Кроме ужаса в обороне не было просвета и в атаке. План Тухеля с перегрузом линии обороны Франкфурта так и остался сырой идеей. Шупо-Мотинг и Горецка должны были подключаться вторым темпом в штрафную через полуфланги, в то время как Сане и Коман на флангах растягивали оборону вширь. На деле "Бавария" не могла нормально дойти до чужой трети, а бедолага Киммих оставался в центре поля в гордом одиночестве.

Кроме критики "Баварии", стоит отдельно хвалить "Айнтрахт". Благодаря работе Дино Топмёллера "орлы" держат привычную высоту, несмотря на солидные кадровые потери прошлых летом. Наглухо закрытый Кейн, ограниченный Сане и нейтрализованный Киммих – всё это плоды работы тренерского штаба "орлов". Как и лучший отрезок в карьере Мармуша, быстро раскрывшийся Ларссон и переродившийся Кнауфф. Наконец, ещё немного шок-контента: центрхав Гётце с наибольшим количеством отборов (7!) в сегодняшнем матче – немыслимая трансформация.

Ещё один удивительный результат случился в Берлине, где "Унион" впервые с солнечного августа выиграл хоть какой-то матч. Подопечные Ненада Белицы вернули привычную надёжность в обороне, плюс показали невиданную ранее агрессию в атаке в игре против Менхенгладбаха. Фолланд с пенальти забил свой 2-й мяч в сезоне, а после перерыва свои первые мячи в Бундеслиге провели Бенедикт Холлербах и Миккель Кауфманн. Белица таким образом даёт чёткий сигнал – будет играть тот, кто больше вкалывает, а не у кого выше статус.

Гол плюс ассист от форварда сборной Германии Марвина Дукша привели к первому поражению "Аугсбурга" после назначения Йесса Торупа (до этого не уступали 6 матчей). Важная победа для "Вердера", который впервые победил за 5 туров и немного оторвался от зоны вылета.

Когда-то поражение 5:1 от "Айнтрахта" привело к увольнению Нико Ковача из "Баварии". Не менее явным сигналом должно стать и очередное фиаско "Вольфсбурга" от "Фрайбурга", 4-е в 5-ти последних матчах во всех турнирах. Единственное светлое пятно на этом отрезке – дикий отскок "волков" в игре с Лейпцигом (2:1). Нико, пора уходить.

Наконец два новичка "Хайденхайм" и "Дармштадт" провели атипичный для Бундеслиги матч аутсайдеров. Обычно в Бундеслиге матчи открытые даже среди топов, но никак среди представителей низов. Но два новобранца выдали отличный триллер с 5 забитыми мячами. В итоге дубль Патрика Майнки подарил победу "Хайденхайму", у которого теперь +5 в сравнении с сегодняшним оппонентом.