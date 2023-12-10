Кёльн – Майнц 0:0. Откровенный отскок козлов

Бундеслига. 14-й тур

Кельн, Рейн Энерги Штадион

Кельн – Майнц 0:0

"Кёльн" не позволил "Майнцу" выбраться из зоны вылета, поделив очки с командой Яна Зиверта очки в безголевом матче на "Рейн Энерги". Тем не менее, сами "козлы" остаются в зоне переходных матчей всего в одном пункте впереди от сегодняшнего оппонента. А игра "Кёльна" вызывает куда больше вопросов, нежели их гостей.

Спонсором успеха "козлов" стал их голкипер Марвин Швебе. 5 сейвов, включая три мёртвых мяча и несколько ключевых выходов из ворот – без этих действий "Кёльн" никак бы не уберёг свои ворота на замке во втором туре Бундеслиги кряду. На 25-й минуте Швебе парировал сложный мяч Груды, ещё через минут 10 вытащил удар Кора головой из-под перекладины. Количество выходов на бесконечных стандартых гостей до перерыва тоже было не сосчитать.

"Карнавальники" обязаны были забить 1-2 мяча до перерыва, но реализация их подводила. После перерыва игра немного подравнялась, но опять-таки, гости выглядели явно предпочтительнее. Впрочем, в придачу к куражу Швебе прибавилась ужасная форма Ажорка в последние недели, который за четверть часа до конца основного времени упустил последний большой момент "Майнца" в матче.

К счастью для "Майнца", на этом удача хозяев иссякла. Потому что в самой концовке "козлы" вопреки всей логике едва не вышли вперёд. Тильманн неудачно навесил с фланга, но его подача неожиданно превратилась в удар, и только штанга помешала форварду украсть все три очка для "Кёльна". 0:0.

Кельн: Швебе, Карстенсен, Шабо (Килиан, 34), Хюберс, Хайнц (Пакярада, 46), Любичич (Кайнц, 63), Майна, Мартель, Тильманн, Вальдшмидт (Ут, 75), Тиггес (Дитц, 64)

Майнц: Бац, Видмер, Каси, ван дер Берг, Кор, Мвене, Баррейро, Краус (Папела, 76), Груда (Рихтер, 76), Ажорк, Буркардт (Ли Чжэ Сон, 61)

Предупреждения: Мартель 50, Ут 85 – Краус 58, Кор 83, Папела 84, Видмер 87