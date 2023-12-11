Бавария из-за травмы теряет ключевого игрока

Вингер "Баварии" Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца. По данным Sport1.de, у 28-летнего немца травма приводящей мышцы левой ноги.

При этом официальный сайт мюнхенского клуба сообщает, что у Гнабри диагностировано растяжение мышц паха, из-за чего он не сыграет в ближайших матчах.

Гнабри получил повреждение в субботнем матче с "Айнтрахтом" (1:5), отыграв лишь две минуты.