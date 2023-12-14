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Лидер сборной Швеции вскоре перейдет в американский футбольный клуб
Форвард станет игроком Нью-Йорк Ред Буллз
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Полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг вскоре присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Контракт пока не подписан, но обе стороны уже согласовали и подтвердили условия договора. Соглашение будет действовать до 2026 года и будет иметь опцию продления еще на один сезон.
Сейчас Эмиль Форсберг должен сыграть две последние игры за "РБ Лейпциг", а уже потом он присоединится к американскому футбольному клубу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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