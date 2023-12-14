  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лидер сборной Швеции вскоре перейдет в американский футбольный клуб
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер сборной Швеции вскоре перейдет в американский футбольный клуб

Германия
Обновлено

Форвард станет игроком Нью-Йорк Ред Буллз

Лидер сборной Швеции вскоре перейдет в американский футбольный клуб

х

Новина українською

Полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг вскоре присоединится к "Нью-Йорк Ред Буллз". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт пока не подписан, но обе стороны уже согласовали и подтвердили условия договора. Соглашение будет действовать до 2026 года и будет иметь опцию продления еще на один сезон.

Сейчас Эмиль Форсберг должен сыграть две последние игры за "РБ Лейпциг", а уже потом он присоединится к американскому футбольному клубу.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль хочет вернуть португальского полузащитника из аренды
yellow-arrow
Кельн получил рекордный штраф за использование болельщиками пиротехники
yellow-arrow
Харри Кейн - первый игрок, который оформил 30 результативных действий в этом сезоне
РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Нью-Йорк Ред Буллс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости