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Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды – инсайдер
Айнтрахт арендовал нидерландского полузащитника
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Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек переходит в немецкий клуб "Айнтрахт". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Сейчас есть только устная договоренность. Контракт будет действовать до июня и будет иметь опцию выкупить футболиста за 15 миллионов евро, но немецкий клуб может ее не использовать.
Донни ван де Бек играет за "Манчестер Юнайтед" с сентября 2020 года.
???????? EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023
???????? Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.
Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK
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