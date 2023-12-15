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Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды – инсайдер

Германия
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Айнтрахт арендовал нидерландского полузащитника

Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды – инсайдер

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Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек переходит в немецкий клуб "Айнтрахт". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Сейчас есть только устная договоренность. Контракт будет действовать до июня и будет иметь опцию выкупить футболиста за 15 миллионов евро, но немецкий клуб может ее не использовать.

Донни ван де Бек играет за "Манчестер Юнайтед" с сентября 2020 года.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Донни ван де Бек
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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