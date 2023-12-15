Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды – инсайдер

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек переходит в немецкий клуб "Айнтрахт". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Сейчас есть только устная договоренность. Контракт будет действовать до июня и будет иметь опцию выкупить футболиста за 15 миллионов евро, но немецкий клуб может ее не использовать.

Донни ван де Бек играет за "Манчестер Юнайтед" с сентября 2020 года.