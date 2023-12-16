Бундеслига. Фюллькруг и Мален не дожали Аугсбург, геройство волков в меньшинстве и редкая доминация Бохума

Бундеслига, 15-й тур

Аугсбург, ВВК-Арена

Аугсбург – Боруссия Д 1:1

Голы: Демирович 23 – Мален 35

Аугсбург: Дамен, Мбабу (Пфайффер, 90), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен, Йенсен, Дорш, Реджбечай (Брайтхаупт, 90), Энгельс (Гумны, 69), Демирович (Варгас, 77), Титц (Бельо, 78)

Боруссия Д: Кобель, Менье, Зюле, Шлоттербек, Бенсебайни, Ройс (Рейна, 58), Джан (Аллер, 88), Брандт, Мален, Байно-Гиттенс (Бамба, 72), Фюллькруг

Продление результативной серии Фюллькруга (гол или ассист в каждом из последних 5 матчей) не было достаточно для первой победы Дортмунда в этом месяце. Никлас снова был бесподобен в подыгрыше, буквально на своей спине таща "Боруссию" в атаке. На этот раз Терзич поставил в пару к форварду Бундестим солидного партнёра в лице Малена, но их совместных усилий на фоне безинициативных действий остальной команды было недостаточно.

Третий человек, который перформил этим вечером у Дортмунда, был Грегор Кобель. Но лучший голкипер первой половины сезона Бундеслиги был бессилен, когда Шлоттербек подставил партнёра и открыл дорогу Демировичу на ворота, после чего Эрмедин оформил свой 8-й мяч в кампании. До перерыва у гостей мало что получалось в атаке, но "Боруссия" воспользовалась редким шансом. Мален обыгрался в стенку с Фюллькругом, и после шикарной передачи таргетмена пяткой отправил мяч в сетку в одно касание.

Вторая половина снова началась с пожара у ворот Кобеля. Титц в дебюте имел три солидных момента. Два первых ему создали фулбеки, высокие подключения которых приводили к опасным подачам. Третий, самый убойный возник после заброса из глубины за спину уснувшего Зюле, но Кобель потащил удар слёту.

Затем Дортмунд перехватил инициативу и немало угрожал, но дожать оппонента им не удалось. Сначала Фюллькруг запустил Малена, который убежал от трёх защитников и едва не поразил ворота. Затем Дониэлл пробьёт во вратаря с острого угла, Фюллькруг сумасшедшим ударом ножницами заставит Дамена совершить эффектный сейв. И напоследок Мален пяткой пробьёт с пятачка во вратаря. 1:1. Боевая ничья.

Дармштадт, Штадион ам Белленфалльтор

Дармштадт – Вольфсбург 0:1

Гол: Майер 64

Дармштадт: Шуэн, Ридель (Торзьелло, 75), Ишервуд (Маглица, 84), Кларер (Ронштадт, 75), Гьясула, Карич, Шнелльхардт (Кемпе, 84), Франьич, Хонзак (Бадер, 75), Скарке, Пфайффер

Вольфсбург: Кастельс, Борнаув, Лакруа, Йенц, Мэле, Баку (Цезингер, 90+6), Герхардт (Паредес, 87), Сванберг (Амоако, 90+5), Вранкс, Майер (Каминьски, 87), Винд

Удаление: Лакруа 27

"Дармштадт" и "Вольфсбург" подходил к личной встрече в крайне неубедительной форме. "Лилии" в 5 последних турах проиграли всем прямым конкурентам за выживание, уступив "Бохуму" (1:2), "Кёльну" (0:1) и "Хайденхайму" (3:2) на прошлых выходных. Свежи были в памяти и 8:0 от "Баварии". "Волки" же проиграли 6 последних выездных матчей Бундеслиги, что непозволительно для клуба с их амбициями.

Заявку на рекордное 7-ое поражение "Вольфсбург" оформил после блеклого первого тайма, единственным событием которого стала грубая ошибка Максанса Лакруа и его фол последней надежды на Пфайффере. Игра была полна единоборств и жестких стыков, но футбольного содержания было мало. Впрочем, после перерыва "волки" почувствовали запах крови и потихоньку стали ходить на разведку на чужую половину.

В дебюте тайма хозяева забыли Майера между линий, но Гьясула совершил важный блок. Но через 10 минут ситуация повторилась, и на этот раз хорвату никто не мешал отправить мяч в сетку после скидки Винда. Затем "волки" уже отбивались, зарывшись в своём логове. Кастельс неудачно парировал дальний выстрел, но проявил шикарные рефлексы на добивании. Но больше хозяева особо не угрожали, что позволило команде Нико Ковача отпраздновать редкую победу.

Бохум, Рурштадион

Бохум – Унион 3:0

Голы: Асано 45+5, Пасиенсия 54, Штегер 78 (пен)

"Бохум" разбил "Унион" в матче за 6 очков. Имея всего 3 пункта отрыва от зоны вылета, где берлинцы прописались по итогам провального старта кампании, "Бохум" решил действовать решительно с самого старта. И хоть мяч долго отказывался залетать в ворота Реннова, хозяева не сбавляли оборотов.

Тревожным звонком для гостей в дебюте стал удар Штегера головой, который оказался неприкрытым в центре штрафной. Затем Реннов на рефлексах парировал удар Пасиенсии с нескольких метров. Ещё через 5 минут Хаберер вынес мяч с линии ворот после углового. "Унион" почти дожил до перерыва с нулями на табло, но Такума Асано перед самым свистком вознил мяч в сетку после неразберихи на очередном стандарте.

На старте второй половины "Унион" пытался вернуться в игру, но Гонсалу Пасиенсия быстро соперника от этого отговорил. Голкипер "Бохума" Риманн классно запустил контратаку плассирующей передачей на Асано, и транзитом через японца с Антви-Аджеем мяч оказался у португальца, уверенно разобравшегося в чужой коробке. Точку поставил Штегер с пенальти, хотя неугомонный Асано долго искал пути к 4-му голу в поединке.

Майнц, Мева Арена

Майнц – Хайденхайм 0:1

Гол: Пирингер 12

В отличии от "Дармштадта", другой новичок Бундеслиги в последние недели бьётся на полную и их усилия себя оправдывают. "Хайденхайм" добыл вторую победу в чемпионате кряду, минимально переиграв окрепший "Майнц". В дебюте встречи Марвин Пирингер отметился после розыгрыша стандарта, после чего гости всеми правдами и неправдами удерживали позитивный результат. Привычная нерасторопность Ажорка у ворот и отсутствие стоящих идей в позиционной атаке стоили "Майнцу" всех трёх очков, в то время как "Хайденхайм" отпраздновал свою первую в истории выездную победу в Бундеслиге.