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20-й гол Кейна в Бундеслиге. Бавария - Штутгарт 3:0. Обзор матча и видео голов
Бавария - Штутгарт ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.12.2023 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото: bundesliga.com
"Бавария" побеждает и сокращает отставание до "Байера" до 4-х очков. Однако у подопечных Тухеля есть матч в запасе. Хотя до нового года команда Хаби Алонсо и обеспечила себе первую строчку в чемпионате - борьба за золото все еще продолжается.
Кейн отметился в матче двумя забитыми мячами. Теперь у Гарри 20 голов в 14 турах. Чтобы превзойти рекорд Роберта Левандовского, нападающему Баварии надо забить 22 гола в 20 следующих матчах чемпионата Германии.
Бундеслига, 15-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария - Штутгарт 3:0
Голы: Кейн 2, 55, Ким Мин Чжэ 63
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