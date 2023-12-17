20-й гол Кейна в Бундеслиге. Бавария - Штутгарт 3:0. Обзор матча и видео голов

"Бавария" побеждает и сокращает отставание до "Байера" до 4-х очков. Однако у подопечных Тухеля есть матч в запасе. Хотя до нового года команда Хаби Алонсо и обеспечила себе первую строчку в чемпионате - борьба за золото все еще продолжается.

Кейн отметился в матче двумя забитыми мячами. Теперь у Гарри 20 голов в 14 турах. Чтобы превзойти рекорд Роберта Левандовского, нападающему Баварии надо забить 22 гола в 20 следующих матчах чемпионата Германии.

Бундеслига, 15-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария - Штутгарт 3:0

Голы: Кейн 2, 55, Ким Мин Чжэ 63