Немецкий клуб ведет переговоры о подписании полузащитника Наполи

Немецкий "Лейпциг" хочет осуществить трансфер полузащитника "Наполи" Элифа Элмаса. Об этом сообщает издание Тһе Аthletic.

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Клуб уже сделал первое предложение в размере 25 миллионов евро. 24-летний футболист, вероятно, подпишет с "Лейпцигом" контракт до 2028 года.

Игрок Северной Македонии провел 16 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.