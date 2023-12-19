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Бундеслига. Боруссию уходит на каникулы под свист домашних трибун, Хоффенхайм подарил очко Дармштадту
Блеклая Боруссия и удачливый Дармштадт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 16-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д – Майнц 1:1
Голы: Брандт 29 – ван дер Берг 43
Боруссия Д: Кобель – Менье (Вольф, 81), Хуммельс (Зюле, 46), Шлоттербек (Рейна, 72), Бенсебайни – Забитцер, Джан, Брандт – Мален, Байно-Гиттенс (Бамба, 63) – Фюллькруг (Аллер, 63)
Майнц: Бац – Видмер, Белль, ван дер Берг, Кор, Мвене – Ли Чжэ Сон, Краус – Груда (Папела, 69), Рихтер (Буркардт, 69) – Онисиво
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Дармштадт 3:3
Голы: Крамарич 14 (пен), Бебу 28, 66 – Пфайффер 23, Скарке 57, 85
Хоффенхайм: Бауманн – Фогт, Брукс, Кабак – Кадержабек, Премель, Штах, Тохумджу (Гриллич, 54), Бюльтер (Сков, 46) – Крамарич (Байер, 73), Бебу
Дармштадт: Шуэн – Ридель, Ишервуд (Маглица, 75), Кларер, Гьясула (Ронштадт, 46), Карич – Бадер (Хонзак, 84), Кемпе (Торзьелло, 84), Франьич (Мюллер, 75) – Скарке, Пфайффер
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