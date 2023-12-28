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Бавария продолжает работать над трансфером Варана
Мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан имеет шансы на переход в "Баварию". Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера. В январе немецкий клуб может выйти на руководство "красных дьяволов" с конкретным предложением.
Варан выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провел за "красных дьяволов" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 25 млн евро.
Ранее сообщалось о желании Варана продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.
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