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Бавария продолжает работать над трансфером Варана

Германия

Мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера

Бавария продолжает работать над трансфером Варана

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан имеет шансы на переход в "Баварию". Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера. В январе немецкий клуб может выйти на руководство "красных дьяволов" с конкретным предложением.

Варан выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2021 года. В текущем сезоне защитник провел за "красных дьяволов" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 25 млн евро.

Ранее сообщалось о желании Варана продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.

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Бавария (Мюнхен) Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед
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Источник:
Ekremkonur
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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