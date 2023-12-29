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Несколько клубов интересуются защитником Байера Джереми Фримпонгом
Игрок может покинуть клуб летом
Фото: The Peoples Person
Несколько известных клубов следят за защитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает Bayern & Germany.
"Бавария" и "Арсенал" интересуются 23-летним игроком. Футболист открыт для перехода в другой клуб. Есть большая вероятность, что Джереми покинет "Байер" в июне 2024 года.
Фримпонг сыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах этого сезона.
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Источник:Bayern & Germany.
Опубликовал: Екатерина Власова
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