Несколько клубов интересуются защитником Байера Джереми Фримпонгом

Несколько известных клубов следят за защитником "Байера" Джереми Фримпонгом. Об этом сообщает Bayern & Germany.

"Бавария" и "Арсенал" интересуются 23-летним игроком. Футболист открыт для перехода в другой клуб. Есть большая вероятность, что Джереми покинет "Байер" в июне 2024 года.

Фримпонг сыграл 22 матча, забил 7 голов и отдал 10 ассистов во всех турнирах этого сезона.