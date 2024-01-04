Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария заинтересована в приобретении защитника Милана
Мюнхенцев заинтересовал Фикайо Томори
Faisal HQ / Автор неизвестен
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" делала запрос относительно защитника "Милана" Фикайо Томори. В последние недели его кандидатуру обсуждали внутри клуба.
Однако на данный момент переход англичанина маловероятен, поскольку "россонери" не собираются его продавать в январе. При этом не исключено, что "Бавария" предпримет попытку его купить до конца месяца. На данный момент Томори восстанавливается от травмы бедра.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Plettigoa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nevermore (Донецк)
04.01.2024 в 09:31
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Феноменально! Жирона - Атлетико 4:3. Видео голов и обзор матча
- Примера. Жирона - Атлетико 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика и шедевр в добавленное время
- Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче против Мальорки
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1