Бавария заинтересована в приобретении защитника Милана

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" делала запрос относительно защитника "Милана" Фикайо Томори. В последние недели его кандидатуру обсуждали внутри клуба.

Однако на данный момент переход англичанина маловероятен, поскольку "россонери" не собираются его продавать в январе. При этом не исключено, что "Бавария" предпримет попытку его купить до конца месяца. На данный момент Томори восстанавливается от травмы бедра.