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Бавария заинтересована в приобретении защитника Милана

Германия
Обновлено

Мюнхенцев заинтересовал Фикайо Томори

Бавария заинтересована в приобретении защитника Милана

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, "Бавария" делала запрос относительно защитника "Милана" Фикайо Томори. В последние недели его кандидатуру обсуждали внутри клуба.

Однако на данный момент переход англичанина маловероятен, поскольку "россонери" не собираются его продавать в январе. При этом не исключено, что "Бавария" предпримет попытку его купить до конца месяца. На данный момент Томори восстанавливается от травмы бедра.

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Бавария (Мюнхен) Милан Фикайо Томори
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Источник:
Plettigoa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
04.01.2024 в 09:31
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
04.01.2024 в 09:31
наймите корректора
Ответить
0
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