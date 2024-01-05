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Бавария может осуществить трансфер фулбека Тоттенхэма

Германия

Немецкий клуб не принял окончательное решение

Бавария может осуществить трансфер фулбека Тоттенхэма

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Мюнхенская "Бавария" нацелилась на защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. Об этом сообщает журналист Sky Sports.

По информации, между двумя клубами есть устная договоренность о потенциальном трансфере. Но окончательное решение о переходе Дайера еще не принято. Сейчас "Бавария" является фаворитом в соревновании за подписание защитника.

Эрик сыграл в АПЛ 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.

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Бавария (Мюнхен) Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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