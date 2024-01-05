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Бавария может осуществить трансфер фулбека Тоттенхэма
Немецкий клуб не принял окончательное решение
Мюнхенская "Бавария" нацелилась на защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. Об этом сообщает журналист Sky Sports.
По информации, между двумя клубами есть устная договоренность о потенциальном трансфере. Но окончательное решение о переходе Дайера еще не принято. Сейчас "Бавария" является фаворитом в соревновании за подписание защитника.
Эрик сыграл в АПЛ 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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