Бавария может осуществить трансфер фулбека Тоттенхэма

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. Об этом сообщает журналист Sky Sports.

По информации, между двумя клубами есть устная договоренность о потенциальном трансфере. Но окончательное решение о переходе Дайера еще не принято. Сейчас "Бавария" является фаворитом в соревновании за подписание защитника.

Эрик сыграл в АПЛ 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.