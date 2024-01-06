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Надежда на игрока Штутгарта. Бавария выбрала замену Нойеру
Руководство Баварии предложат продление контракта Нюбелю
Фото: From Bavarian Football Works
"Бавария" нашла замену 37-летнему Мануэлю Нойеру. Об этом сообщает Meczyki.
По информации источника, руководство "Баварии" уже определилось с заменой Нойеру, им станет Александр Нюбель, который сейчас находится в аренде в "Штутгарте". Руководство "Баварии" удовлетворено выступлениями голкипера.
Напомним, в текущем сезоне 27-летний Нюбель провел 19 матчей во всех турнирах, в девяти играх сохранил свои ворота "сухими".
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Источник:Meczyki
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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