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РБ Лейпциг подтвердил переговоры Вернера с Тоттенхэмом
Есть инсайд, что все почти готово
Фото: The DFB-Pokal, Twitter
Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер не попал в состав команды на сегодняшний товарищеский матч с "Санкт-Галленом". Немецкий клуб даже сообщил причину - игрок ведет переговоры с другой командой.
Таким образом, "Лейпциг" подтвердил информацию инсайдеров, что Вернер, скорее всего, перейдет в "Тоттенхэм" на условиях аренды. Фабрицио Романо сообщает, что сделка почти завершена.
В текущем сезоне за "Лейпциг" Вернер провел 8 матчей и забил два гола.
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Источник:Лейпциг
Опубликовал: Виктор Иванчук
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