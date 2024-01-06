РБ Лейпциг подтвердил переговоры Вернера с Тоттенхэмом

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер не попал в состав команды на сегодняшний товарищеский матч с "Санкт-Галленом". Немецкий клуб даже сообщил причину - игрок ведет переговоры с другой командой.

Таким образом, "Лейпциг" подтвердил информацию инсайдеров, что Вернер, скорее всего, перейдет в "Тоттенхэм" на условиях аренды. Фабрицио Романо сообщает, что сделка почти завершена.

В текущем сезоне за "Лейпциг" Вернер провел 8 матчей и забил два гола.