Боруссия рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе

В дортмундской "Боруссии" рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.

Немецкий клуб работает над арендами вингера Джейдона Санчо ("Манчестер Юнайтед") и защитника Иана Матсена ("Челси"). По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры развиваются хорошо. У "Боруссии" растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.

Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только "Манчестер Юнайтед" окончательно одобрит переход. "Челси" пока еще продолжает вносить разъяснения относительно условий аренды Матсена.