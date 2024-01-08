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Боруссия рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе

Германия

Переговоры продвигаются хорошо

Боруссия рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В дортмундской "Боруссии" рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.

Немецкий клуб работает над арендами вингера Джейдона Санчо ("Манчестер Юнайтед") и защитника Иана Матсена ("Челси"). По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры развиваются хорошо. У "Боруссии" растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.

Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только "Манчестер Юнайтед" окончательно одобрит переход. "Челси" пока еще продолжает вносить разъяснения относительно условий аренды Матсена.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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