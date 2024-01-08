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Боруссия рассчитывает оформить переходы Санчо и Матсена на этой неделе
Переговоры продвигаются хорошо
Faisal HQ / Автор неизвестен
В дортмундской "Боруссии" рассчитывают уже на этой неделе оформить два перехода.
Немецкий клуб работает над арендами вингера Джейдона Санчо ("Манчестер Юнайтед") и защитника Иана Матсена ("Челси"). По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры развиваются хорошо. У "Боруссии" растет уверенность, что обе сделки будут оформлены уже в ходе этой недели.
Санчо готов отправиться в Дортмунд, как только "Манчестер Юнайтед" окончательно одобрит переход. "Челси" пока еще продолжает вносить разъяснения относительно условий аренды Матсена.
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