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Джейдон Санчо присоединился к Боруссии Д - Инсайдер

Германия
Обновлено

Санчо вскоре должен пройти медицинское обследование

Джейдон Санчо присоединился к Боруссии Д - Инсайдер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" подписала нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение заключено на условиях аренды, без права выкупа. Санчо, вероятно, сегодня, 10 января, пройдет медицинское обследование, а уже после этого немецкий клуб официально объявит о переходе.

По информации инсайдера, "Боруссия" покроет часть заработной платы и заплатит за аренду Санчо 4 миллиона евро.

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Боруссия (Дортмунд) Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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