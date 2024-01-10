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Джейдон Санчо присоединился к Боруссии Д - Инсайдер
Санчо вскоре должен пройти медицинское обследование
Getty Images / Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" подписала нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение заключено на условиях аренды, без права выкупа. Санчо, вероятно, сегодня, 10 января, пройдет медицинское обследование, а уже после этого немецкий клуб официально объявит о переходе.
По информации инсайдера, "Боруссия" покроет часть заработной платы и заплатит за аренду Санчо 4 миллиона евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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