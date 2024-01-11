Вернулся домой. Санчо прокомментировал переход в Боруссию

Английский футболист Джейдон Санчо прокомментировал свое возвращение в дортмундскую "Боруссию". Он присоединился к "шмелям" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Примечательно, что в АПЛ Санчо переехал именно из "Боруссии".

"Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня возникло ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперек, я всегда был очень близок со здешними болельщиками и никогда не терял связи с руководством.

Мне не терпится снова увидеть своих товарищей по команде, выйти на поле, играть в футбол с улыбкой на лице, создавать голевые моменты, забивать голы и помогать квалифицироваться в Лигу чемпионов", - приводит слова Джейдона Санчо официальный сайт дортмундской "Боруссии".