Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернулся домой. Санчо прокомментировал переход в Боруссию
Джейдон прокомментировал свое возвращение в Дортмунд
Borussia
Английский футболист Джейдон Санчо прокомментировал свое возвращение в дортмундскую "Боруссию". Он присоединился к "шмелям" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Примечательно, что в АПЛ Санчо переехал именно из "Боруссии".
"Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня возникло ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб вдоль и поперек, я всегда был очень близок со здешними болельщиками и никогда не терял связи с руководством.
Мне не терпится снова увидеть своих товарищей по команде, выйти на поле, играть в футбол с улыбкой на лице, создавать голевые моменты, забивать голы и помогать квалифицироваться в Лигу чемпионов", - приводит слова Джейдона Санчо официальный сайт дортмундской "Боруссии".
Популярное сейчас
- "Он сыграл нормально". Анчелотти встал на защиту Кепы после игры с Атлетико
- Пять футболистов покинули состав одного из участников Второй лиги
- Скрипник заинтересован в трансфере полузащитника Зари - Источник
- 16-летний украинский форвард продлил контракт с Байером
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО