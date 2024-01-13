Бундеслига. Чемпионская воля Байера, обновлённый Айнтрахт и шок РБ Лейпцига

Бундеслига. 17-й тур

Аугсбург – Байер 0:1

Гол: Паласиос 90+4

Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Йенсен (Энгельс, 80), Реджбечай (Гумны, 88), Дорш, Варгас (Майер, 62), Демирович (Бельо, 80), Титц (Михель, 80)

Байер: Градецки, Станишич, Инкапиэ, Андрих, Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо, Хофманн, Шик, Гложек (Виртц, 62)

У Леверкузена возникли серьёзные трудности на "WWK Арене", где местный "Аугсбург" неплохо сдерживал кадрово ослабленного оппонента. Хаби Алонсо был вынужден выставить абсолютно новую тройку центральных защитников, не мог рассчитывать на магию Виртца с первых минут, а впереди вместо Бонифаса появилось сразу два чешских форварда.

Вратарь хозяев Финн Дамен делал всё, чтобы впервые отстоять на ноль в Бундеслиге в собственной карьере. Дамен конкретно выручил после удара Андриха с углового, врезавшись в штангу. Тот же каркас ворот проверил Гримальдо одним из ударов издали, которые наравне со стандартами были одним из немногих эффективных орудий "Байера" в атаке.

Опять-таки после стандарта сразу после перерыва опасно пробил Джака, но от первого гола в составе лидера Бундеслиги его отделили считанные сантиметры. Шик в начале второй половины подловил Дамена на редкой ошибке, но бездарно пробил головой по пустым воротам.

Свой настоящий футбол "Байер" начал показывать в заключительные полчаса матча, когда на поле появился Флориан Виртц. Фло связывал комбинации впереди против уставшего соперника, но главным героем суждено было стать не ему, а Эксекиэлю Паласиосу. Аргентинец вырвал 3 очка для Леверкузена на той же 90+4-й минуте, на которой он сравнял счёт с "Баварией" в самом начале их чемпионского забега, замкнув прострел Гримальдо.

РБ Лейпциг – Айнтрахт 0:1

Гол: Кнауфф 7

РБ Лейпциг: Бласвих, Хенрикс (Элмаз, 88), Клостерманн, Симакан (Лукеба, 87), Раум, Баумгартнер (Ольмо, 68), Симонс, Опенда, Шешко (Поульсен, 67)

Айнтрахт: Трапп, Кох, Тута, Пачо, Нкунку, Дина-Эбимбе (Якич, 72), Гетце (Хеуге, 84), Ларссон, ван де Бек (Бута, 63), Кнауфф, Калайджич (Нганкам, 62)

В параллельной встрече "Айнтрахт" в гостях устроил неприятный сюрприз для "РБ Лейпцига", ярко стартовав в обновлённом составе и быстро поведя в счёте. Кнауфф в дебюте остался неприкрытым в чужой штрафной и легко замкнул прострел Нкунку, пока защита хозяев была занята опекой вернувшегося в Бундеслигу Саши Калайджича.

"Красные быки" сразу после пропущенного захватили инициативу, но с созданием очевидных голевых шансов возникали проблемы. Как и у Опенды с реализацией. До перерыва бельгиец дважды откликнулся на разрезающие передачи, но сначала забил с офсайда, а затем проиграл дуэль Траппу.

Во втором тайме осада продолжилась и Лейпциг наиграл если не на победу, то минимум на ничью. Но 3.07 ожидаемых гола в реальности конвертировались в ноль. Констатируем первое домашнее поражение "РБ Лейпцига" в сезоне и первую победу "орлов" на "РБ Арене" в истории.

Майнц – Вольфсбург 1:1

Голы: Видмер 61 – Черны 12

Удивительный гол Сильвана Видмера позволил "Майнцу" забрать ничью в домашней игре против "Вольфсбурга". Капитан "карнавальников" вкрутил мяч в дальний угол сразу после того, как Йонас Винд простил соперника после подачи Майера с корнера. Вместо 0:2 "волки" получили 1:1, и за последние полчаса этот расклад им изменить не удалось. С одной стороны можно считать гол Видмера случайным, и до того "Вольфсбург" действительно полностью контролировал игру. Но подопечные Ковача как всегда слишком рано начали играть на удержание.

Кельн – Хайденхайм 1:1

Голы: Зельке 29 – Бек 55

Ещё один представитель зоны вылета "Кёльн" неплохо начал в дебютном матче Тимо Шульца на посту главного тренера против "Хайденхайма". "Козлы" вели в счёте по итогам первой половины после классного мяча Дэви Зельке. Но после перерыва крепкий новичок серьёзно прибавил, справедливо сравнял и мог претендовать даже на победу. Тем не менее, 1 пункт – неплохой старт для Шульца. Но дальше будет только труднее.

Фрайбург – Унион 0:0

Встреча двух команд с самыми нестандартными стилями Бундеслиги закончилась невеселыми нулями на табло. "Фрайбург" угрожал куда чаще "Униона", но недостаточно остро, чтобы наконец пробить Реннова. Начать год без поражения после катастрофы в первой части сезона – это уже успех для "Униона".