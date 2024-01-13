Дармштадт – Боруссия Д 0:3. Шедевр Мукоко и результативное возвращение Санчо 

Бундеслига, 17-й тур

Дармштадт, Белленфалльтор

Дармштадт – Боруссия Д 0:3

Голы: Брандт 24, Ройс 77, Мукоко 90+2

Матч с "Дармштадтом" стал первой проверкой для Эдина Терзича и его обновленного тренерского штаба в новом году. Поединок не предвещал никаких проблем для "Боруссии", зато подняла планку ожиданий, ведь в каком ещё поединке должен быть заметен прогресс в игре, как не при встрече с последней командой чемпионата. На чьём фоне ещё доминировать.

Как и ожидалось, мгновенной панацеей приглашение проактивных ассистентов главного тренера Нури Шахина и Ларса Бендера не стало. Первые 20 минут отдавали горьким привкусом неудач 23-го года.

Речи о бесконечных страданиях в позиционных атаках не шло лишь потому, что "Боруссия" проиграла центр поля, отдав владение мячом (64%-36%). На запланированную акцию от Дортмуннада это похоже не было – просто сработал наглый прессинг "Дармштадта". За этот отрезок единственным светлым пятном был проходом недавнего новичка Маатсена по левому краю и подача под удар Брандта.

На тур, в котором немцы проводили Франца Беккенбауэра, его единственный современный наследник Хуммельс остался вне игры. И без своего либеро "Боруссия" ужасно двигала мяч. Персонажам вроде Озджана пришлось больше брать на себя, и выглядело это традиционно мрачно. Другое дело, что удалось подловить соперника на фирменной контратаке.

"Дармштадт" привычно пошёл вперёд большими силами на перспективный стандарт в надежде оправдать статус самой забивной команды Бундеслиги со штрафных. Но вместо этого угроза пришла на противоположные ворота. Фюллькруг отработал в своей штрафной, Байно-Гиттенс разогнал опасную контратаку 3 в 3 (и зачем вам Санчо?), легко пройдя двоих оппонентов, и ассистировал Брандту на первый гол в матче.

Кроме шестого гола Брандта в кампании и одной фирменной опасной стеночки Фюллькруга с Маленом гости до перерыва особо ничем не порадовали. После перерыва атака БД задышал уже свободнее, ведь "Дармштадт" попёр вперёд отыгрываться. И едва это не сделал после корнера. Кобель совершил один из своих ярчайший сейвов в сезоне, на рефлексах отразил удар Пфайффера вплотную. Но затем фаворит больше не позволял хозяевам так дерзить.

И снял все вопросы. Терзич никогда не славился тактическими перестроениями по ходу матча, но с заменами Эдин регулярно угадывает. И угадал и в этот раз, освежив игру с помощью Санчо и Ройса, которые создали второй гол. Джейдона не в первый раз забыли на правом краю в ходе контратаки гостей, и получив своевременный пас от Малена англичанин оформил свой первый ассист после возвращения.

Напоследок вышел и Мукоко, оформивший мини-шедевр в концовке встречи. Легко протащил мяч через утомлённый центр поля соперника, элегантно сыграл в стенку с Забитцером, надменным финтом развернул последнего защитника и зарядил под перекладину. 0:3.

Moukoko c'est un malade ce qu'il leur a mit ???? https://t.co/s1dXzEWVqz — 3ème mi-temps (@3emeMiTemps) January 13, 2024

Санчо мог уйти с поля и с двумя результативными передачами, когда убегал в контратаку 5 в 3 в середине тайма. Но все четверо партнёров побежали открываться в центр – удивительный рассинхрон во взаимодействии партнёров. Был рассинхрон и на тренерской скамье. Камера регулярно ловила Шахина с блокнотом в руках и задумчивым взглядом на физиономии. Не менее карикатурно смотрелся и Бендер, активно взаимодействовавший с полевыми игроками с бровки, в метре от Терзича. Как говорится, две "Боруссии" – три гетмана. Но пока что справляются.

Дармштадт: Шуэн, Бадер (Вильхельмссон, 46), Кларер, Маглица, Ридель, Карич, Холланд, Франьич, Кемпе (Мюллер, 87), Скарке (Циммерманн, 87), Пфайффер (Торзьелло, 87)

Боруссия Д: Кобель, Менье, Шлоттербек (Зюле, 88), Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 55), Озджан, Мален (Рейна, 88), Байно-Гиттенс (Санчо, 55), Фюллькруг (Мукоко, 81)