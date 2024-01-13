Германия
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Как в старые добрые времена. Санчо ассистирует в первом матче после выхода на замену
Передача, которую удачно замкнул Ройс
Фото: Getty Images
Сегодня в поединке между дортмундской "Боруссией" и "Дармштадтом" на 55-й минуте поединка состоялся первый выход на поле Джейдона Санчо после возвращения в стан "шмелей". Вингер вышел на замену вместе с Марком Ройсом, а на 77-й минуте выполнил на него ассист.
Дордмунцы по итогам матча победили со счетом 3:0.
Последнее голевое действие Джейдона за немецкий клуб было в мае 2021 года. Тогда в матче против "Майнца" англичанин отдал две голевые передачи.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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