Как в старые добрые времена. Санчо ассистирует в первом матче после выхода на замену

Сегодня в поединке между дортмундской "Боруссией" и "Дармштадтом" на 55-й минуте поединка состоялся первый выход на поле Джейдона Санчо после возвращения в стан "шмелей". Вингер вышел на замену вместе с Марком Ройсом, а на 77-й минуте выполнил на него ассист.

Дордмунцы по итогам матча победили со счетом 3:0.

Последнее голевое действие Джейдона за немецкий клуб было в мае 2021 года. Тогда в матче против "Майнца" англичанин отдал две голевые передачи.