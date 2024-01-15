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Спортивный директор Боруссии Д рассказал о шансе подписать Джейдона Санчо летом

Германия

Вероятно, Боруссия не сможет осуществить трансфер

Спортивный директор Боруссии Д рассказал о шансе подписать Джейдона Санчо летом

Borussia

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Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель рассказал о шансе подписать Джейдона Санчо летом.

"Если говорить честно, то у нас очень маленький шанс. Два с половиной года назад "МЮ" заплатил за него 85 миллионов евро. У нас не было никакого способа обеспечить опцию выкупа в нынешнем контракте".

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"Заработная плата - это одно, а трансферный рынок - совсем другое. Если Санчо в течение этого сезона будет развиваться, то летом включатся другие клубы. И тогда Джейдон, вероятно, будет игроком, которого "Боруссия" финансово не сможет себе позволить".

Джейдон Санчо присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца этого сезона.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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