Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Боруссии Д рассказал о шансе подписать Джейдона Санчо летом
Вероятно, Боруссия не сможет осуществить трансфер
Borussia
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель рассказал о шансе подписать Джейдона Санчо летом.
"Если говорить честно, то у нас очень маленький шанс. Два с половиной года назад "МЮ" заплатил за него 85 миллионов евро. У нас не было никакого способа обеспечить опцию выкупа в нынешнем контракте".
"Заработная плата - это одно, а трансферный рынок - совсем другое. Если Санчо в течение этого сезона будет развиваться, то летом включатся другие клубы. И тогда Джейдон, вероятно, будет игроком, которого "Боруссия" финансово не сможет себе позволить".
Джейдон Санчо присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца этого сезона.
Популярное сейчас
- Левандовский опубликовал пост после разгромного поражения в матче с Реалом
- Германия готовится к вооруженному конфликту с Россией, - Bild
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- Бундеслига. Чемпионская воля Байера, обновлённый Айнтрахт и шок РБ Лейпцига
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО