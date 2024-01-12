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Бывший тренер МЮ рассказал о работе с Джейдоном Санчо
У меня с ним не было никаких проблем (с)
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что у него не было никаких проблем с нападающим Джейдоном Санчо.
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"За 6 месяцев, которые мы работали вместе, не было никаких проблемы с дисциплиной. Он спокойный и хороший парень", - сказал Рангник в интервью Sky Germany.
"В Манчестере у Санчо больше не было шансов, а в Дортмунде он должен вернуться в тот ритм и набрать форму. С его точки зрения, это изменение имеет смысл", - добавил Ральф.
Джейдон Санчо присоединился к дортмундской "Боруссии" на правах аренды до конца этого сезона.
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