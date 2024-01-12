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Бывший тренер МЮ рассказал о работе с Джейдоном Санчо

Англия
Обновлено

У меня с ним не было никаких проблем (с)

Бывший тренер МЮ рассказал о работе с Джейдоном Санчо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что у него не было никаких проблем с нападающим Джейдоном Санчо.

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"За 6 месяцев, которые мы работали вместе, не было никаких проблемы с дисциплиной. Он спокойный и хороший парень", - сказал Рангник в интервью Sky Germany.

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"В Манчестере у Санчо больше не было шансов, а в Дортмунде он должен вернуться в тот ритм и набрать форму. С его точки зрения, это изменение имеет смысл", - добавил Ральф.

Джейдон Санчо присоединился к дортмундской "Боруссии" на правах аренды до конца этого сезона.

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Источник:
eurofoot
Опубликовал: Екатерина Власова
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