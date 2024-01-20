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РБ Лейпциг – Байер 2:3. Леверкузен снова берёт своё в чемпионских раундах

Германия

Инкапье в компенсированное время вырывает победу для Байера

РБ Лейпциг – Байер 2:3. Леверкузен снова берёт своё в чемпионских раундах

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 18-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Байер 2:3

Голы: Симонс 7, Опенда 56 – Телла 47, Та 63, Инкапье 90+1

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрикс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум – Шлагер, Зайвальд (Кампль, 74) – Ольмо (Баумгартнер, 74), Симонс (Элмаз, 84) – Опенда, Шешко (Поульсен, 74)

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг (Телла, 31), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Предупреждения: Симонс 71, Шлагер 87 – Та 11, Хаби Алонсо 34, Станишич 38, Виртц 66

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Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
20.01.2024 в 21:30
Классный матч. Дико фартит Байеру! Видимо это возврат за 2002 год. Но банда крутая у Алонсо. Золото все ближе .
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Комментарии 1
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Zidane5 (Одесса)
20.01.2024 в 21:30
Классный матч. Дико фартит Байеру! Видимо это возврат за 2002 год. Но банда крутая у Алонсо. Золото все ближе .
Ответить
0
0

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