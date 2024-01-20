Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг – Байер 2:3. Леверкузен снова берёт своё в чемпионских раундах
Инкапье в компенсированное время вырывает победу для Байера
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига, 18-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Байер 2:3
Голы: Симонс 7, Опенда 56 – Телла 47, Та 63, Инкапье 90+1
РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан (Хенрикс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум – Шлагер, Зайвальд (Кампль, 74) – Ольмо (Баумгартнер, 74), Симонс (Элмаз, 84) – Опенда, Шешко (Поульсен, 74)
Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг (Телла, 31), Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик
Предупреждения: Симонс 71, Шлагер 87 – Та 11, Хаби Алонсо 34, Станишич 38, Виртц 66
Популярное сейчас
- Футболисты Вереса по дороге в Турцию встретили мировую легенду
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- Элина Свитолина - Виктория Голубич. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АО-2024
- Президент немецкой Герты Кай Бернштейн ушел из жизни в возрасте 43 лет
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Комментарии 1