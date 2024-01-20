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Немецкие монстры. РБ Лейпциг - Байер 2:3. Видео голов и обзор матча
Байер не остановить
Фото: Баєр
Центральная игра 18-го тура Бундеслиги между "Лейпцигом" и "Байером" подарила болельщикам ливень голов. В захватывающем матче леверкузенцы вырвали победу в компенсированное время.
"Байер" продолжает лидировать в Бундеслиге. Теперь вторая "Бавария" отстает на 7 очков, но имеет 2 игры в запасе.
Бундеслига, 18-й тур
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг - Байер 2:3
Голы: Симонс 7, Опенда 56 - Тела 47, Та 63, Инкапье 90+1
РБ Лейпциг: Бласвих - Симакан (Генрикс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум - Шлагер, Зайвальд (Кампль, 74) - Ольмо (Баумгартнер, 74), Симонс (Элмаз, 84) - Опенда, Шешко (Поульсен, 74)
Байер: Градецкий - Станишич, Та, Инкапье - Фримпонг (Телла, 31), Паласиос, Джака, Гримальдо - Гофманн, Вирц - Шик
Предупреждения: Симонс 71, Шлагер 87 - Та 11, Хаби Алонсо 34, Станишич 38, Вирц 66
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