Бавария не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких трансферных запросов клубов

"Бавария" откажется от подписания Кирана Триппьера и Норди Мукиеле.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство "Баварии" считает слишком высокими запросы "Ньюкасла" и "ПСЖ".

Сообщается, что "Бавария" рассчитывает на скорое возвращение Нуссаира Мазрауи и Ким Мин Чжэ - не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании.