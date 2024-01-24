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Бавария не купит Триппьера и Мукиеле из-за высоких трансферных запросов клубов
Клуб хочет сэкономить деньги для летних подписаний
transfermarkt
"Бавария" откажется от подписания Кирана Триппьера и Норди Мукиеле.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, оба игрока имеют устное соглашение с мюнхенским клубом и согласны на переход. Однако руководство "Баварии" считает слишком высокими запросы "Ньюкасла" и "ПСЖ".
Сообщается, что "Бавария" рассчитывает на скорое возвращение Нуссаира Мазрауи и Ким Мин Чжэ - не исключено, что клуб обойдется без подписания защитника в январе, чтобы сэкономить деньги для летней трансферной кампании.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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