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Официально: Айнтрахт подписал талантливого хавбека из Франции
Контракт действует до 2029 года
Талантливый полузащитник Жан-Маттео Баойя присоединился к немецкому "Айнтрахту" из "Анже". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.
Контракт действует до июня 2029 года. Игрок будет носить футболку с номером 19.
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"Жан-Маттео является одним из самых перспективных талантов во Франции и идеально соответствует нашим требованиям", - сказал спортивный директор Креше.
Баойя в Лиге 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
Gude, Jean-Mattéo! ????????— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 25, 2024
Der französische U19-Nationalspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von @AngersSCO zu Eintracht Frankfurt. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet und erhält die Rückennummer 19.#SGE
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