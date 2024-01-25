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Официально: Айнтрахт подписал талантливого хавбека из Франции

Германия
Обновлено

Контракт действует до 2029 года

Официально: Айнтрахт подписал талантливого хавбека из Франции

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Талантливый полузащитник Жан-Маттео Баойя присоединился к немецкому "Айнтрахту" из "Анже". Об этом клуб сообщает на официальном веб-сайте.

Контракт действует до июня 2029 года. Игрок будет носить футболку с номером 19.

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"Жан-Маттео является одним из самых перспективных талантов во Франции и идеально соответствует нашим требованиям", - сказал спортивный директор Креше.

Баойя в Лиге 2 забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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Источник:
eintracht
Опубликовал: Екатерина Власова
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