Официально: Борха Иглесиас до конца сезона будет играть за Байер

"Байер" объявил о подписании нападающего "Бетиса" Борхи Иглесиаса. 31-летний испанец присоединился к новой команде на правах аренды до конца текущего сезона.

Спортивный директор "Байера" Саймон Рольфес объяснил выбор клуба.

