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Официально: Борха Иглесиас до конца сезона будет играть за Байер

Германия
Обновлено

Аренда из Бетиса

Официально: Борха Иглесиас до конца сезона будет играть за Байер

Фото: Real Betis Balompié

Новина українською

"Байер" объявил о подписании нападающего "Бетиса" Борхи Иглесиаса. 31-летний испанец присоединился к новой команде на правах аренды до конца текущего сезона.

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Спортивный директор "Байера" Саймон Рольфес объяснил выбор клуба.

Борха Иглесиас со своим футбольным профилем может заполнить пробел, образовавшийся из-за отсутствия Виктора Бонифейса. Он физически силен, хорошо выигрывает мяч, уверен в движениях, не избегает никаких трудностей и хорошо завершает. Он дает нам необходимый вариант в атаке, чтобы продолжить наш успешный сезон.

В этом сезоне Иглесиас забил 2 гола в 18-ти матчах за "Бетис" во всех турнирах. К слову, в Примере нападающий не отличался (в сезоне 2023/24).

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Источник:
Баєр
Опубликовал: Виктор Иванчук
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