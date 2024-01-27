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Официально: Борха Иглесиас до конца сезона будет играть за Байер
Аренда из Бетиса
Фото: Real Betis Balompié
"Байер" объявил о подписании нападающего "Бетиса" Борхи Иглесиаса. 31-летний испанец присоединился к новой команде на правах аренды до конца текущего сезона.
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Спортивный директор "Байера" Саймон Рольфес объяснил выбор клуба.
Борха Иглесиас со своим футбольным профилем может заполнить пробел, образовавшийся из-за отсутствия Виктора Бонифейса. Он физически силен, хорошо выигрывает мяч, уверен в движениях, не избегает никаких трудностей и хорошо завершает. Он дает нам необходимый вариант в атаке, чтобы продолжить наш успешный сезон.
Spanish striker @BorjaIglesias9 signs from @RealBetis— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 27, 2024
on loan until the end of the season. ✍️????????????
???? https://t.co/JEvwueJjWQ
В этом сезоне Иглесиас забил 2 гола в 18-ти матчах за "Бетис" во всех турнирах. К слову, в Примере нападающий не отличался (в сезоне 2023/24).
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