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Мануэль Нойер: Безусловно, Клопп является потенциальным кандидатом на пост главного тренера Баварии
Легендарный голкипер не против видеть Юргена в клубе
фото - Getty Images
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп является потенциальным кандидатом на работу в немецком клубе.
"Я думаю, что это зависит от него. Я не думаю, что "Бавария" будет против назначения Клоппа. Я считаю, что он, безусловно, является потенциальным кандидатом, который мог бы работать в "Баварии" в какой-то момент.
Захочет ли он это сделать, конечно, решать ему. Возможно, он хочет сначала отдохнуть. Возможно, он больше не хочет заниматься футбольными делами. Предполагаю, что в какой-то момент он может стать тренером национальной сборной. Конечно, это во многом зависит от него", - цитирует Нойера Bild.
Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" после завершения этого сезона. В своем заявлении немецкий специалист намекнул, что больше не имеет вдохновения работать тренером в команде.
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