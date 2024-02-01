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Экс-игрок Боруссии Д вернулся в Бундеслигу после провала в команде Де Дзерби
Не сложилось у игрока с АПЛ
vfb.de
Немецкий полузащитник Махмуд Дахуд возвращается в Бундеслигу.
"Штутгарт" арендовал Дахуда у английского "Брайтона" до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба. Также в соглашении прописана возможность выкупа игрока летом за 10 миллионов евро.
"Очень рад, что переход состоялся. С некоторыми игроками тогдашней молодежной сборной я уже знаком, с нетерпением жду воссоединения с ними", - сказал новичок "швабов".
До перехода в "Штуттгарт" Дахуд провел 162 матча в чемпионате Германии в составе дортмундской "Боруссии" (2017-2023) и "Боруссии Мёнхенгладбах" (2014-2017). На счету 28-летнего футболиста 13 голов и 33 ассиста во время своего первого пребывания в Бундеслиге.
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