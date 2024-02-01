Экс-игрок Боруссии Д вернулся в Бундеслигу после провала в команде Де Дзерби

Немецкий полузащитник Махмуд Дахуд возвращается в Бундеслигу.

"Штутгарт" арендовал Дахуда у английского "Брайтона" до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба. Также в соглашении прописана возможность выкупа игрока летом за 10 миллионов евро.

"Очень рад, что переход состоялся. С некоторыми игроками тогдашней молодежной сборной я уже знаком, с нетерпением жду воссоединения с ними", - сказал новичок "швабов".

До перехода в "Штуттгарт" Дахуд провел 162 матча в чемпионате Германии в составе дортмундской "Боруссии" (2017-2023) и "Боруссии Мёнхенгладбах" (2014-2017). На счету 28-летнего футболиста 13 голов и 33 ассиста во время своего первого пребывания в Бундеслиге.