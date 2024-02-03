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Бундеслига. Штутгарт сохраняет место в топ-3, Вердер приближается к зоне евркубков
Штутгарт просыпается, Бремен набирает уже 10 очков после рестарта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" выдал идеальный старт матча с "Фрайбургом". Лучшего дебюта и не придумаешь. Дважды выманили соперника на свою половину в первые 7 минут: в первой быстрой атаке Антон выдал ассист тура, через все поле запустив Ундава на чужие ворота, а затем уже сам Ундав отдал результативную передачу на Фюриха. Впридачу к 0:2 "швабы" ещё и остались в большинстве после того, как Рёль ненароком снёс Миттельштедта.
Казалось, что дело должно закончиться разгромом хозяев, но подопечные Кристиана Штрайха проявили характер. Наглухо сели в оборону и выжидали шансы на стандартах. В итоге до перерыва Кюблер забил с углового, и всю вторую половину "Штутгарт" немного нервно удерживал перевес, боясь попасть под ответный огонь. В последние 20 минут "Фрайбург" наконец пошёл вперёд, и тут же пропустил контратаку, которую шикарно завершил черпачком Миттельштедт.
В других матчах "Вердер" одержал третью победу кряду, вслед за "Баварией" и "Фрайбургом" разобравшись с "Майнцем". 3 очка бременцам, которые внезапно приблизись к зоне еврокубков, принёс 8-й гол Марвина Дукша в кампании. Уже на 2-й минуте ему сделали подарок сразу два защитника "Майнца". Также со счётом 1:0 долго вёл "Бохум" в игре против "Аугсбурга" благодаря точному удару Марица Брошински в первом тайме. Но "фуггеры" в конце концов заслуженно отыгрались. Ордец сыграл рукой в своей штрафной, после чего Демирович с точки забил свой 10-й в кампании.
Бундеслига, 20-й тур
Фрайбург, Европа-Парк
Фрайбург – Штутгарт 1:3
Голы: Кюблер 45+11 – Ундав 3, Фюрих 7, Миттельштедт 74
Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гульде, Гинтер (Вайсхаупт, 83), Макенго (Гюнтер, 73), Хефлер (Грегорич, 73), Грифо (Муслия, 83), Шаллаи, Эггештайн, Рель, Хелер (Филипп, 83)
Штутгарт: Нюбель, Вагноман, Антон, Стергиу, Руо, Миттельштедт (Штенцель, 82), Каразор, Штиллер, Фюрих (Левелинг, 76), Мийо (Дауд, 76), Ундав
Удаление: Рёль 18
Майнц, Мева Арена
Майнц – Вердер 0:1
Гол: Дукш 2
Майнц: Центнер, Видмер, Каси, ван дер Берг, Мвене (Фернандеш, 84), Амири (Кор, 84), Баррейро, Краус (Рихтер, 72), Онисиво, Нганкам (Мамутович, 85), Буркардт (Ажорк, 63)
Вердер: Цеттерер, Агу (Малатини, 90), Юнг, Штарк, Фридль, Деман, Линен, Стаге (Гросс, 86), Шмид (Битенкур, 69), Нджинма (Борре, 69), Дукш (Вольтемаде, 69)
Бохум, Рурштадион
Бохум – Аугсбург 1:1
Голы: Брошински 33 – Демирович 90+1 (п)
Бохум: Риманн, Эрманн, Ордец, Машович, Бернардо, Лосилла, Штегер (Шлоттербек, 68), Беро (Хофманн, 90), Остерхаге, Антви-Аджей (Квартенг, 68), Брошински (Виттек, 79)
Аугсбург: Дамен, Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Йенсен (Михель, 68), Реджбечай (Энгельс, 68), Якич (Педерсен, 81), Варгас (Майер, 81), Демирович, Титц (Пеп Мас, 60)
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