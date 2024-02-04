Германия
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Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Дубль Майера спасает ничью для волков
Майер спас команду после выхода на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 20-й тур
Вольфсбург, Фольксваген-Арена
Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2
Голы: Майер 58, 70 (п) – Байер 6, Премель 66
Вольфсбург: Кастельс – Меле (Баку, 55), Борнаув, Йенц, Рожерио – Черны (Сванберг, 46), Арнольд, Вранкс (Маер, 55), Паредес – Беренс (Пейчинович, 84), Винд
Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Брукс, Кабак, Нсоки – Штах, Тохумджу (Сков, 65), Премель – Крамарич (Конте, 86) – Вегорст (Бебу, 65), Байер
Предупреждения: Кабак 57, Нсоки 69
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