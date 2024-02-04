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Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Дубль Майера спасает ничью для волков

Германия

Майер спас команду после выхода на замену

Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Дубль Майера спасает ничью для волков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 20-й тур

Вольфсбург, Фольксваген-Арена

Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2

Голы: Майер 58, 70 (п) – Байер 6, Премель 66

Вольфсбург: Кастельс – Меле (Баку, 55), Борнаув, Йенц, Рожерио – Черны (Сванберг, 46), Арнольд, Вранкс (Маер, 55), Паредес – Беренс (Пейчинович, 84), Винд

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Брукс, Кабак, Нсоки – Штах, Тохумджу (Сков, 65), Премель – Крамарич (Конте, 86) – Вегорст (Бебу, 65), Байер

Предупреждения: Кабак 57, Нсоки 69

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