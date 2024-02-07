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Клозе: Тухель - хороший тренер для Баварии

Германия

Мирослав Клозе рассказал о главном тренере немецкого клуба

Клозе: Тухель - хороший тренер для Баварии

Фото: https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Бывший игрок "Баварии" Мирослав Клозе высказался о тренере Томасе Тухеле.

"Я долго с ним никогда не разговаривал, но во время коротких встреч он произвел на меня впечатление человечного и отзывчивого. Он хочет получить максимум. Я считаю, Томаса хорошим тренером для "Баварии".

Тухель возглавил немецкий клуб в марте 2023 года. У него действующий контракт с "Баварией" до июня 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе Томас Тухель
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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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