Клозе: Тухель - хороший тренер для Баварии

Бывший игрок "Баварии" Мирослав Клозе высказался о тренере Томасе Тухеле.

"Я долго с ним никогда не разговаривал, но во время коротких встреч он произвел на меня впечатление человечного и отзывчивого. Он хочет получить максимум. Я считаю, Томаса хорошим тренером для "Баварии".