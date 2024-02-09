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Гарри Кейн: В свое время я равнялся на таких игроков, как Дэвид Бекхэм

Германия

Нападающий признался, что в свое время брал пример с легенды МЮ

Гарри Кейн: В свое время я равнялся на таких игроков, как Дэвид Бекхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Тоттенхэма", а ныне игрок мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн признался, что в свое время брал пример с легенды "Манчестер Юнайтед" и экс-хавбека мадридского "Реала" Дэвида Бекхэма.

"Раньше я равнялся на таких игроков, как Дэвид Бекхэм. Сейчас я нахожусь в такой же ситуации - на меня равняется множество молодых парней и девушек. Они смотрят на то, что я делаю, не только на поле, но и за его пределами. Тот, на кого вы равняетесь, является для вас авторитетом. Я бы сделал все, что сказал Бекхэм, когда был ребенком", - приводит слова Кейна издание Daily Mail.

Напомним, Кейн перешел в "Баварию" из "Тоттенхэма" прошлым летом. В нынешнем сезоне форвард провел за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами.

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Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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