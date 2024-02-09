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Гарет Саутгейт - о Кейне: Он наслаждается своим опытом в Баварии

Германия
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Англичанин рассказал о форварде Баварии

Гарет Саутгейт - о Кейне: Он наслаждается своим опытом в Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о форварде "Баварии" Харри Кейне.

"Он наслаждается своим опытом в немецком клубе. Мы не присутствовали на многих его играх, но мы смотрим все матчи Кейна. Приятно видеть уровень Бундеслиги.

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Конечно, там есть давление. Когда ты играешь в таком клубе, как "Бавария", ты должен побеждать каждую неделю. Так что это хорошо для Харри".

Напомним, что Кейн присоединился к "Баварии" из "Тоттенхэма" прошлым летом. В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 8 ассистов в 27 матчах.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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