Гарет Саутгейт - о Кейне: Он наслаждается своим опытом в Баварии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о форварде "Баварии" Харри Кейне.

"Он наслаждается своим опытом в немецком клубе. Мы не присутствовали на многих его играх, но мы смотрим все матчи Кейна. Приятно видеть уровень Бундеслиги.

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Конечно, там есть давление. Когда ты играешь в таком клубе, как "Бавария", ты должен побеждать каждую неделю. Так что это хорошо для Харри".

Напомним, что Кейн присоединился к "Баварии" из "Тоттенхэма" прошлым летом. В этом сезоне форвард забил 28 голов и отдал 8 ассистов в 27 матчах.