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Матч Унион - Вольфсбург был прерван из-за протеста болельщиков

Германия
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Все из-за возможной продажи прав на телетрансляцию

Матч Унион - Вольфсбург был прерван из-за протеста болельщиков

Фото: bundesliga.com

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Матч "Унион" - "Вольфсбург" был прерван из-за протеста болельщиков. Игра была остановлена на 28-й минуте при счете 0:0, из-за того, что фанаты начали забрасывать поле теннисными мячами. Сотрудники стадиона убрали и игру хотели продолжить, однако болельщики снова забросали поле.

Фанаты протестуют против соглашения о продаже 8 процентов на телетрансляции первой и второй Бундеслиг в обмен на инвестиционный капитал. Немецкие болельщики опасаются, что частные инвесторы могут негативно повлиять на лигу.

Напомним, что 9 февраля прервался матч между дортмундской "Боруссией" и "Фрайбургом" (3:0). Подобные ситуации происходили и в низших дивизионах.

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Источник:
bundesliga.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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