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Спортивный директор Байера: Уверен в том, что Алонсо останется в клубе
Мнение одного из главных лиц лидера Бундеслиги
The Transfer Room
Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес не рассматривает возможность ухода главного тренера команды Хаби Алонсо в конце текущего сезона.
"Да, я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично себя чувствует здесь. У него очень хороший состав и большие перспективы в "Байере".
В следующем году у нас точно будет топ-команда. Эти все нюансы побуждают оставаться как тренера, так и игроков", - цитирует Рольфеса Mirror.
После домашней победы над "Баварией" (3:0) "Байер" укрепил своё лидерство в Бундеслиге, увеличив отрыв от мюнхенцев на 5 очков.
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