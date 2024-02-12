Спортивный директор Байера: Уверен в том, что Алонсо останется в клубе

Спортивный директор леверкузенского "Байера" Симон Рольфес не рассматривает возможность ухода главного тренера команды Хаби Алонсо в конце текущего сезона.

"Да, я уверен в этом. Первая причина – у него есть контракт. Вторая – он с семьей отлично себя чувствует здесь. У него очень хороший состав и большие перспективы в "Байере".

В следующем году у нас точно будет топ-команда. Эти все нюансы побуждают оставаться как тренера, так и игроков", - цитирует Рольфеса Mirror.