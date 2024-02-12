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Шестикратный чемпион Бундеслиги уволил главного тренера

Германия

Клуб не хочет ставить под угрозу цель вернуться в Бундеслигу

Шестикратный чемпион Бундеслиги уволил главного тренера

Fussball News

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Тим Вальтер уволен с поста главного тренера "Гамбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Немецкий специалист тренировал "динозавров" с лета 2021 года. Также команду покинули два его ассистента - Юлиан Хюбнер и Филипп Тапалович. Исполнять обязанности главного тренера будет бывший помощник Вальтера Мерлин Пользин.

"После неутешительного домашнего поражения от "Ганновера" мы провели анализ ситуации и пришли к решению, что нам нужно внести изменения, чтобы не поставить под угрозу наши цели на сезон", — говорит член руководства клуба Йонас Болдт.

"Гамбург" борется за возвращение в высший дивизион Германии. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея в активе 37 очков.

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Источник:
HSV
Опубликовал: Александр Бураков
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