Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шестикратный чемпион Бундеслиги уволил главного тренера
Клуб не хочет ставить под угрозу цель вернуться в Бундеслигу
Fussball News
Тим Вальтер уволен с поста главного тренера "Гамбурга". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Немецкий специалист тренировал "динозавров" с лета 2021 года. Также команду покинули два его ассистента - Юлиан Хюбнер и Филипп Тапалович. Исполнять обязанности главного тренера будет бывший помощник Вальтера Мерлин Пользин.
"После неутешительного домашнего поражения от "Ганновера" мы провели анализ ситуации и пришли к решению, что нам нужно внести изменения, чтобы не поставить под угрозу наши цели на сезон", — говорит член руководства клуба Йонас Болдт.
"Гамбург" борется за возвращение в высший дивизион Германии. На данный момент клуб занимает третье место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея в активе 37 очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад - Forbes
- Известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
- Главная игра в сезоне. Байер – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
- Модель OnlyFans призвала жену футболиста Челси заменить Почеттино на посту главного тренера. ФОТО