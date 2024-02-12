Немецкий клуб уволил тренера, находясь под угрозой покинуть Бундеслигу впервые за 15 лет

"Майнц" начнет вторую половину сезона Бундеслиги с новым главным тренером.

Предыдущий тренер Ян Зиверт был освобождён от своих обязанностей в понедельник. 41-летний специалист пришел на этот пост после ухода Бо Свенссона в начале ноября прошлого года. До этого Зиверт работал с молодежной командой клуба. Новый тренер "карнавальщиков" будет представлен во вторник днём.

На данный момент "Майнц" занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч команда проведет в субботу, 17 февраля, против "Аугсбурга" на своем поле.