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Немецкий клуб уволил тренера, находясь под угрозой покинуть Бундеслигу впервые за 15 лет
Вторая отставка в Германии за день
Sportschau
"Майнц" начнет вторую половину сезона Бундеслиги с новым главным тренером.
Предыдущий тренер Ян Зиверт был освобождён от своих обязанностей в понедельник. 41-летний специалист пришел на этот пост после ухода Бо Свенссона в начале ноября прошлого года. До этого Зиверт работал с молодежной командой клуба. Новый тренер "карнавальщиков" будет представлен во вторник днём.
На данный момент "Майнц" занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Следующий матч команда проведет в субботу, 17 февраля, против "Аугсбурга" на своем поле.
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