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Кроос - о переходе в Баварию: Это большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде

Германия

Хавбек опроверг слухи о переходе в Баварию

Кроос - о переходе в Баварию: Это большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос опроверг слухи о возможном переходе в "Баварию".

"Я ожидал, что сегодня будет много вопросов о моем будущем, но не такого (смеется). Для меня всегда большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда ли это. Но в этом случае я могу четко сказать, что этого не произойдет".

Кроос за "Реал" в этом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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