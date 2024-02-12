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Кроос - о переходе в Баварию: Это большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде
Хавбек опроверг слухи о переходе в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос опроверг слухи о возможном переходе в "Баварию".
"Я ожидал, что сегодня будет много вопросов о моем будущем, но не такого (смеется). Для меня всегда большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда ли это. Но в этом случае я могу четко сказать, что этого не произойдет".
Кроос за "Реал" в этом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
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Источник:iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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