Кроос - о переходе в Баварию: Это большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос опроверг слухи о возможном переходе в "Баварию".

"Я ожидал, что сегодня будет много вопросов о моем будущем, но не такого (смеется). Для меня всегда большая честь, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда ли это. Но в этом случае я могу четко сказать, что этого не произойдет".