Промах Купидона. Что не так с союзом Тухеля и Баварии

На день всех влюбленных один признанный топ-тренер остался без валентинки. Томас Тухель и его "Бавария" за последнюю неделю были сначала вчистую разбиты блестящим "Байером" Хаби Алонсо в потенциальном матче за чемпионство, после чего в Риме их ждал отнюдь не радушный приём от "Лацио", в котором команда Маурицио Сарри в классической тухелевской манере "засушила" игру и наказала соперника за ошибку в быстром отрыве.

И вот так в мгновение ока все резко забыли о 6-м лучшем старте "Баварии" в истории Бундеслиги, о самой результативной атаке в топ-5 чемпионатах, о Харри Кейне, который в первый же свой год решил переписать все рекорды Роберта Левандовски, и лучшем сезоне Лероя Сане в футболке "рекордмайстра". Потому что под вопросом теперь не только немецкий трон, но и плей-офф Лиги Чемпионов, ради глубоких заходов в которой Тухеля и звали в Мюнхен.

Чтобы лучше понять природу последних провалов "Баварии", немецкой делегации не помешало по пути из Рима в Мюнхен заглянуть в флорентийский музей "Уффици". Подойти к работе Сандро Боттичелли "Весна" и внимательно присмотреться к верхней части картины. Там над Венерой парит Амур со своим неизменным луком, заряженного любовной стрелой. И главная для нас деталь – повязка на его глазах. Стрелок даже не целится, он слеп. Любовь слепа. Как было ослеплено рейтингами Тухеля и руководство "Баварии" при выборе своего главнокомандующего прошлой весной.

В больших мюнхенских кабинетах так боялись упустить следующего большого немецкого тренера после Клоппа и очередной чемпионский титул, что в решающий момент сезона решились на самонадеянную тренерскую рокировку. Увольнение Нагельсманна было одним из самых сомнительных тренерский отставок в Европе за последние годы. Кроме лучшего молодого тренера страны клуб потерял кучу денег (не забываем также за сколько Юлиана выкупали у "РБ Лейпцига"). И по иронии судьбы едва не упустил впридачу и титул Бундеслиги.

В идеале Тухель должен был повторить тот же трюк, что он в своё время проделал в "Челси": пришёл посреди сезона, быстро поставил игру и совершил сенсационный захватнический рейд в Лиге Чемпионов. Но ожидать повторения чуда было весьма наивно. В реальности же клуб ожидаемо с треском отлетел от "Манчестер Сити" в ЛЧ, вылетел из Кубка и в период турбулентности так наошибался в чемпионате, что чемпионская гонка больше походила на черепашьи бега, которые скорее проиграл конкурент, нежели выиграла "Бавария".

Иронично, что 14 февраля Тухель даже не был единственным тренером в ЛЧ, которого купидоны-менеджеры с перевязанными глазами зазвали в свой топ-клуб. ПСЖ Луиса Энрике целый час не мог пройти удушающий прессинг "Реал Сосьедада" через короткий пас. И пока в игру не вступил индивидуальный гений Килиана Мбаппе, а игра не начала дробиться на хаотичные отрезки с кучей быстрых выпадов (сам Энрике презрительно называет такой футбол "баскетболом"), его команда не смогла добиться нужного результата.

В Мюнхене же всегда был свой чёткий ДНК, в отличии от ПСЖ, геном которых если когда-то и был, то его давно размыло в потоке нефтяных денег. Несовместимость Тухеля и "Баварии" находится на более глубинном уровне, чем в случае Энрике и французского гегемона. В "Баварии" победы, как минимум на домашней арене, поставлены на поток. Там титулы привыкли считать десятками. Сами победы давно потеряли значимость. Важным стал не сам успех (неизбежный), а то, каким путём ты его достигаешь. Желательно самым доминантным способом из возможных.

Соперника нужно не просто обыграть, а сокрушить. Если хочешь, чтобы твоё имя запомнилось, нужно брать требл в господствующей манере Юппа Хайнкеса. Или нагло громить "Барселону" Месси со счётом 8:2 в духе Флика, с Давидом Алабой в центре обороны, Алькантарой в опорной зоне и вингером Дэвисом на фланге защиты. Тухель же сделан из совсем другого теста. Летом он просил в пару к Киммиху не нового Тиаго Алькантару, а старомодного опорника Жоау Пальинью.

В Мюнхене таких как Пальинья привыкли держать на лавке в качестве тактической затычки на чёрный день (спросите у Хави Мартинеса). Тухель же видел такого игрока своим якорем в опорной зоне. Сам Киммих был признан тренером ненастоящим №6, с чем сам лидер коллектива был не согласен. Досталось и многолетним партнёрам Йозуа по центру поля. Диверсанту Леону Горецке перестраховщик-тренер запретил ходить вперёд, на корню поломав природу его футбола. Мюллер же вообще был усажен на лавку.

Нельзя всерьёз предъявлять тренеру, который предпочёл 34-летнему ветерану 20-летнего вундеркинда Мусиалу, который не раз доказывал свою состоятельность (хватает одного чемпионского гола в ворота "Кёльна"). Но недоверие тренера Томасу Мюллеру – характерный симптом. Раньше такое могло прийти только в голову Нико Ковача, дальнейшая карьера которого чётко продемонстрировала его реальный уровень. Мюллер без игровой практики – это откровенное признание, что ваш футбол у чужих ворот не подразумевает тонких командных взаимодействий.

Мюллер бы вряд ли сиял при Тухеле так, как делал это при Гвардиоле, Флике или Нагельсманне, системы которых раскрывали Томаса. Но он мог бы как минимум замаскировать проблемы своего тёзки тренера, помочь с креативом в последней трети. И с характером, которого так недостаёт вечному чемпиону в последние недели. Вместо этого Тухель продолжил уповать на бомбардирский талант Кейна, на гениальную игру Сане в переходных фазах, на индивидуальный талант Лероя и Комана. Чтобы потом как всегда уткнутся в свой главный недостаток – позиционную атаку.

Хаби Алонсо впервые в своей тренерской карьере полностью адаптировал стартовый план под соперника, а не обыденно изменял детали по ходу игры. И не потому решил сыграть вторым номером, что выстроил настолько крепкую оборону. А потому что знал, насколько беззуб против низких блоков соперник. Крайне символичным был гол Йосипа Станишича, игрока, принадлежащего "Баварии". Ещё и из-под Саши Боэ, которого зимой взяли в ротацию как раз на место хорвата. Это лишний раз подчёркивает, что проблема далеко не только в главном тренере.

Тренере, который тоже адаптировался под соперника на тот матч. С излюбленной предосторожностью в стартовом плане и переходом на тройку центральных защитников. В самом желании адаптироваться нет ничего дурного. Только вот играть от оппонента в "Баварии" не привыкли, и потому подопечные полностью провалили замысел своего наставника. То, что прекрасно бы сработало в "Челси" 3-летней давности или в условном "Интере", никогда не сработает в "Баварии".

Тухель умеет усилить "тёмную лошадку", сделать из него теневого фаворита. Он блестяще нейтрализовывал лучшие команды Европы, включая "Сити" Гвардиолы. И доказывал, что такой подход себя работает даже на наивысшем уровне, выиграв ЛЧ. Только вот в Мюнхене никто не согласится вступать в схватку в статусе андердога. Здесь умеют побеждать только в доминантной, даже слегка заносчивой манере. Лучше всего её воплощают даже не Киммих с Мюллером, а выражение лица Лероя Сане. Без этой лёгкой горделивости "Бавария" – не "Бавария". И чем раньше Тухель это осознает, тем быстрее "Бавария" оправится после серьёзного нокдауна.