Бундеслига, 22-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Байер 1:2

Голы: Кляйндист 86 – Фримпонг 45+2, Адли 81

Хайденхайм: Мюллер, Траоре, Майнка, Гимбер (Пирингер, 82), Ференбах, Мэлоуни, Бесте (Пик, 76), Бек (Доведан, 46), Шеппнер (Зесса, 63), Кляйндинст, Динкчи (Буш, 76)

Байер: Градецки, Фримпонг (Телла, 89), Та, Станишич, Инкапье, Гримальдо, Джака, Андрих, Виртц (Хофманн, 88), Адли (Тапсоба, 88), Шик (Иглесиас, 74)

"Байер" не мог витать в облаках после сокрушения "Баварии" на прошлых выходных, ведь их ждал "один из труднейших выездов в сезоне", цитируя Хаби Алонсо. В словах баска не было лукавства – "Хайденхайм" перед этим туром шёл на 8-матчевой беспроигрышной серии, лишь дважды проиграв на "Фойт Арене" в этой кампании.

Леверкузен внимательно подготовился к стандартам новичка, самых эффективных в элите (12 голов). Был готов к их динамичным выпадах, постоянно оставляя сразу несколько сторожей в опорной зоне на случай контратаки.

А вот с тем, чтобы диктовать свои условия, возникли проблемы. До перерыва "Хайденхайм" заставил соперника увязнуть в середине поля ценой энергозатратного прессинга и 3 жёлтых карточек. Виртц время от времени находил мяч между линий, но с нахождением качественных адресатов у Фло были проблемы.

Своей первой толковой возможности "Байер" ждал до компенсированного времени. И они ею воспользовалась на полную. Та вертикальной передачей нашёл между линий Виртца, Фло быстро отдал налево на Адли, а тот нашёл на дальней штанге Фримпонга. 0:1.

"Байер" до этого побеждал во всех 17 матчах сезона, когда забивал первым, и сегодняшняя встреча не стала исключением. Поиски второго гола проходили не особо активно – откровенно слабый матч провёл Шик, посредственный – Адли.

Выход Борхи мгновенно оживил игру – испанец сразу же свёл Виртца с мячом перед воротами, но тот пробил в перекладину. Но всё же без результативного действия Фло с поля не ушёл. Второй гол стал ремейком первого – снова хозяева забыли Виртца между линий, а тот тонкой передачей вывел Адли 1 на 1.

Но выдохнуть "Хайденхайм" сопернику не дал – Кляйндист вскоре таки нашёл очередной гол со стандарта, заставив Алонсо понервничать в последние минуты. 1:2. Профессиональная работа лидера, но далекая от их лучших образцов. Давление на "Байер" было ощутимо.