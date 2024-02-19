Антонио Конте готов возглавить мюнхенскую Баварию

Итальянский тренер Антонио Конте заинтересован в работе с мюнхенской "Баварией".

53-летний тренер считает, что это идеальный клуб для продолжения карьеры и один из лучших в Европе.

Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", а в 2023 году ушел из "Тоттенхэма" и с тех пор не возглавил ни один клуб.