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Антонио Конте готов возглавить мюнхенскую Баварию

Германия

Итальянец заинтересован в работе в немецком клубе

Антонио Конте готов возглавить мюнхенскую Баварию

Фото: uefa.com

Новина українською

Итальянский тренер Антонио Конте заинтересован в работе с мюнхенской "Баварией".

53-летний тренер считает, что это идеальный клуб для продолжения карьеры и один из лучших в Европе.

Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", а в 2023 году ушел из "Тоттенхэма" и с тех пор не возглавил ни один клуб.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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PaVyK 1609
19.02.2024 в 23:26
Вже Мілан натренірував...
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Комментарии 1
PaVyK 1609
19.02.2024 в 23:26
Вже Мілан натренірував...
Ответить
0
0

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