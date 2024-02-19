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Антонио Конте готов возглавить мюнхенскую Баварию
Итальянец заинтересован в работе в немецком клубе
Фото: uefa.com
Итальянский тренер Антонио Конте заинтересован в работе с мюнхенской "Баварией".
53-летний тренер считает, что это идеальный клуб для продолжения карьеры и один из лучших в Европе.
Конте ранее тренировал "Ювентус", "Челси" и "Интер", а в 2023 году ушел из "Тоттенхэма" и с тех пор не возглавил ни один клуб.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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PaVyK 1609
19.02.2024 в 23:26
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