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Антонио Конте - о Харри Кейне: Он один из лучших, с кем я работал
Бывший тренер английского клуба высказался о форварде Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о форварде "Баварии" Гарри Кейне.
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"Мы говорим об удивительном игроке, который умеет забивать голы. Возможность играть за "Баварию" сделала его лучше. Думаю, ему нужно было уйти из "Тоттенхэма". Он заслуживает трофеев, и мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Он один из лучших, с кем я работал, это точно".
Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года из "Тоттенхэма" за 90 миллионов евро.
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Источник:iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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