Антонио Конте - о Харри Кейне: Он один из лучших, с кем я работал

Бывший тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о форварде "Баварии" Гарри Кейне.

"Мы говорим об удивительном игроке, который умеет забивать голы. Возможность играть за "Баварию" сделала его лучше. Думаю, ему нужно было уйти из "Тоттенхэма". Он заслуживает трофеев, и мы говорим об одном из лучших нападающих в мире. Он один из лучших, с кем я работал, это точно".