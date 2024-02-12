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Мюллер - о Харри Кейне: Он отдает все свои силы для того, чтобы команда победила

Германия

Томас Мюллер рассказал о форварде Баварии

Мюллер - о Харри Кейне: Он отдает все свои силы для того, чтобы команда победила

Фото: LondonWorld

Новина українською

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер высказался о Гарри Кейне.

"Он удивительный, как сказали бы англичане, не только с точки зрения статистики или голов, но и того, как он себя ведет на поле. Он не эгоист и не думает только о голах. Кейн просто играет в свой футбол.

Это командная игра. Он отдает все свои силы для того, чтобы команда победила, и Гарри очень веселый парень за пределами поля, так что это круто".

Гарри Кейн в этом сезоне Бундеслиги сыграл 21 матч, в которых забил 24 гола и отдал 5 ассистов.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Екатерина Власова
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