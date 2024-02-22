Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виртц хочет остаться в Байере до 2025 года, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов
Молодой хавбек предпочитает подождать с трансфером
Полузащитник "Байера" Флориан Виртц принял решение относительно своего профессионального будущего.
Как сообщает Sport Bild, 20-летний игрок намерен остаться в стане леверкузенцев как минимум до 2025 года, чтобы набраться больше опыта в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Отмечается, что технический спонсор "Реала" Adidas, с которым также сотрудничает и Виртц, заинтересован в переходе футболиста в "королевский клуб".
Помимо "сливочных" интерес к Флориану также проявляют и два английских гранда - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Трансферная стоимость Виртца на данный момент составляет около 130 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Отставка Тухеля, сенсация на Драгау, возвращение Куртуа. Главные новости за 21 февраля
- Мудрик передал 50 дронов украинским военным. ФОТО
- Киммих после замены Тухелем сдерживал слезы и чуть не подрался с помощником тренера
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО