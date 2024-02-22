Виртц хочет остаться в Байере до 2025 года, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц принял решение относительно своего профессионального будущего.

Как сообщает Sport Bild, 20-летний игрок намерен остаться в стане леверкузенцев как минимум до 2025 года, чтобы набраться больше опыта в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что технический спонсор "Реала" Adidas, с которым также сотрудничает и Виртц, заинтересован в переходе футболиста в "королевский клуб".

Помимо "сливочных" интерес к Флориану также проявляют и два английских гранда - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Трансферная стоимость Виртца на данный момент составляет около 130 миллионов евро.