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Виртц хочет остаться в Байере до 2025 года, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов

Германия

Молодой хавбек предпочитает подождать с трансфером

Виртц хочет остаться в Байере до 2025 года, несмотря на интерес со стороны трёх европейских грандов

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Полузащитник "Байера" Флориан Виртц принял решение относительно своего профессионального будущего.

Как сообщает Sport Bild, 20-летний игрок намерен остаться в стане леверкузенцев как минимум до 2025 года, чтобы набраться больше опыта в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что технический спонсор "Реала" Adidas, с которым также сотрудничает и Виртц, заинтересован в переходе футболиста в "королевский клуб".

Помимо "сливочных" интерес к Флориану также проявляют и два английских гранда - "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Трансферная стоимость Виртца на данный момент составляет около 130 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Ливерпуль Манчестер Сити трансфер Флориан Виртц
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Источник:
Sport Bild
Опубликовал: Александр Бураков
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