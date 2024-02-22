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Кроос - о возвращении в сборную Германии: Хочу помочь, но я точно не единственный, кто это может сделать
Тони поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh
Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.
"Конечно, я хочу помочь сборной, но я точно не единственный спаситель. Я просто человек, который ладит со всеми в надежде, что мы сможем добиться успеха.
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Я хорошо знаю своих партнеров по команде, все они обладают замечательными качествами. Так что теперь пришло время проявить их в команде".
Напомним, что Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020.
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