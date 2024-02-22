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Кроос - о возвращении в сборную Германии: Хочу помочь, но я точно не единственный, кто это может сделать

Германия
Обновлено

Тони поделился своими мыслями

Кроос - о возвращении в сборную Германии: Хочу помочь, но я точно не единственный, кто это может сделать

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Yasser Bakhsh

Новина українською

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.

"Конечно, я хочу помочь сборной, но я точно не единственный спаситель. Я просто человек, который ладит со всеми в надежде, что мы сможем добиться успеха.

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Я хорошо знаю своих партнеров по команде, все они обладают замечательными качествами. Так что теперь пришло время проявить их в команде".

Напомним, что Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Football__Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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