Кроос - о возвращении в сборную Германии: Хочу помочь, но я точно не единственный, кто это может сделать

Полузащитник "Реала" Тони Кроос прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.

"Конечно, я хочу помочь сборной, но я точно не единственный спаситель. Я просто человек, который ладит со всеми в надежде, что мы сможем добиться успеха.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Я хорошо знаю своих партнеров по команде, все они обладают замечательными качествами. Так что теперь пришло время проявить их в команде".

Напомним, что Кроос объявлял о завершении карьеры в сборной летом 2021 года, сразу после Евро-2020.