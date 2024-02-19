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Тони Кроос провёл 450-й матч в составе Реала

Испания

Юбилей опытного немца

Тони Кроос провёл 450-й матч в составе Реала

Фото: https://twitter.com/realmadrid

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Матч 25-го тура Ла Ла Лиги между "Райо Вальекано" и мадридским "Реалом" (1:1) стал для Тони Крооса 450-м в футболке "королевского клуба".

На поле немецкий полузащитник появился на 70-й минуте, заменив Эдуардо Камавингу.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. За этот период 34-летний хавбек завоевал в составе "сливочных" 21 трофей, в том числе 4 кубка Лиги чемпионов и 3 титула Ла Лиги. Всего на счету Тони в 450 играх - 291 победа и 28 забитых голов.

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Тони Кроос Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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