Бундеслига, 23-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Майнц 2:1

Голы: Джака 3, Андрих 68 – Кор 7

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Телла, 83), Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн (Шик, 56), Виртц (Гложек, 90) – Адли (Инкапье, 83)

Майнц: Центнер – Видмер (Гилавоги, 60), Каси, ван дер Берг, Кор, Мвене – Амири, Баррейро – Ли Чжэ Сон, Груда (Нганкам, 65) – Онисиво (Краус, 83)

Удаление: Нганкам 80

"Майнц" ожидаемо создал проблемы "Байеру". Обманываться предпоследним местом "карнавальников" в таблице не стоит. У них 5-я самая надёжная защита чемпионата по ожидаемым пропущенным, их качественный низкий блок и стандарты стали маркой ещё до появления в элите "Униона". А главное, "Майнц" всегда доставляет неудачи фаворитам: три последних игры против лидера Бундеслиги они не проигрывали, они же забрали титул из рук "Боруссии" в последнем туре прошлой кампании, выиграли две последние домашние игры против "Баварии".

На встречу против андердога Хаби Алонсо впервые после КАН вернул в старт африканцев Коссуну и Тапсоба. На фоне блеклой игры Шика в Хайденхайме на прошлых выходных "Байер" сегодня вышел без форварда – юркий Адли дополнил гибкую линию атаки вместе с Виртцем и Хофманном. Все эти изменения не то, чтобы пошли на пользу. Коссуну потерял свою зону на первых минутах и до перерыва отдал пару передач в аут. Тапсоба же подарил момент Ли, выведя корейца на пустые ворота.

Но до этого команды разменялись голами в самом дебюте. Роскошный дебютный мяч за Леверкузен провёл Джака, по сложной траектории отправив мяч за шиворот Центнеру. Но лидерство хозяева продержали всего 4 минуты. "Майнц" выжал максимум с, казалось бы, невинного стандарта в центре поля. Шикарное исполнение штрафного от экс-игрока "Байера" Надима Амири, после заброса которого Видмер продлил на Кора, а тот отправил мяч под перекладину Градецки.

После размена в дебюте игра заметно успокоилась. "Майнц" сел низким надоедливым блоком, а "Байер" пытался его пройти за счёт умных, тонких розыгрышей мяча. Периодически эти комбинации проскальзывали, но каждый раз не хватало конкретики – последней передачи или банального форварда-ориентира.

До перерыва Хофманн имел два момента после обрезок соперника. Первый раз привёз вратарь Центнер, но Йонас не ожидал такого подарка и затянул с ударом. Затем привёз уже ван ден Берг, и Хофманн сразу пробил. Хотя на этот раз передача была бы лучшим решением. Гости ответили несколькими опасными стандартами в исполнении Амири. Лучшая из возможностей была у Кора, но его удар головой с выгодной позиции пришёлся прямо в руки вратарю.

Вторая половина началась тревожно для лидера. Амири круто нашёл Баррейру во вратарской, но с острого угла ему забить не удалось. Затем был упомянутый привоз от Тапсобы с передачей на Ли на пустые ворота. Алонсо не стал терять времени и сходу бросил в бой Шика, вызвав негодование у снятого с игры Хофманна. Но с моментами всё ещё возникали трудности – "Майнц" продолжал держать строй.

В итоге в такой ситуации снова выручила дальняя артиллерия. Кроме Джаки дебютный гол в кампании сегодня провёл и Андрих. Роберт зарядил по центру ворот более чем с 30 метров, но Центнер в худших традициях Кариуса уронил мяч из рук прямо в ворота. Стоит ли напоминать, что Кариус начинал свою карьеру именно в "Майнце". Вот вам и ответ на вопрос, почему "Майнц" так мало допускает, но всё равно пропускает.

Концовку "Байеру" упростило удаление Нганкама за ужасный фол на Джаке. 2:1. Второй тур кряду Леверкузен побеждает минимально. И снова пропускает со стандарта. Ощущаются нервы, ведь судьба титула с недавних пор действительно в их руках. Но "Байер" продолжает свой победный путь, и это самое главное. Иногда без удачи просто не обойтись. На додачу "Байер" бьёт невероятный рекорд "Баварии" Ханси Флика. Леверкузен не проигрывал в 33 встречах со старта сезона.